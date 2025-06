Allacci abusivi a rete elettrica in un condominio 6 denunciati

Un’indagine incisiva ha portato alla luce un grave fenomeno di allacci abusivi alla rete elettrica nel cuore di Cercola. Durante un controllo coordinato, i Carabinieri e i tecnici della società energetica hanno individuato ben sei persone coinvolte in questa attività illecita in un complesso di edilizia popolare, scoprendo che queste condotte mettono a rischio la sicurezza e l'integrità dell’intera comunità. La lotta contro questo reato prosegue senza sosta, per garantire legalità e tutela a tutti i cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Durante un servizio coordinato di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno svolto un'attività ad ampio raggio nel comune di Cercola, concentrando l'attenzione sulla località Caravita. I militari, in collaborazione con il personale tecnico della società fornitrice di energia elettrica, hanno eseguito accertamenti in un complesso di edilizia popolare situato in via Matilde Serao, dove sono emerse gravi irregolarità. Durante le verifiche è stato scoperto che diversi appartamenti risultavano collegati in maniera abusiva alla rete elettrica pubblica.

