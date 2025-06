Alla scoperta del mondo del lavoro | stage formativo per i liceali dell' indirizzo scienze applicate

Alla scoperta del mondo del lavoro, i liceali dell'indirizzo scienze applicate vivono un'esperienza unica dal 12 al 20 giugno presso Vem Sistemi. La classe 2ª Tred del liceo Fulcieri Paulucci di Calboli si immerge in un percorso formativo stimolante, partecipando a seminari e attività pratiche che aprono le porte al futuro professionale. Durante lo stage, gli studenti hanno l'opportunità di acquisire competenze reali e consolidare le proprie passioni, un passo fondamentale verso il mondo del lavoro.

