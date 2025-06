Alla scoperta del Liberty in Liguria con le visite guidate di Art Nouveau week

Alla scoperta del Liberty in Liguria, con le visite guidate di Art Nouveau Week, un’occasione imperdibile per immergersi nella bellezza e nell’eleganza di un’epoca straordinaria. Dall’8 al 14 luglio, tutta Europa celebra questa corrente artistica di inizio Novecento, e anche in Liguria le emozioni sono assicurate. Un viaggio tra stili, dettagli e storie che vi lasceranno senza fiato: non perdete questa opportunità unica!

Dall’8 al 14 luglio in tutta Europa torna l’Art Nouveau Week, la settimana internazionale dedicata alla corrente culturale e artistica di inizio Novecento nelle sue più molteplici espressioni. In questa settima edizione, nelle attività promosse e organizzate dall’Associazione Italia Liberty e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Alla scoperta del Liberty in Liguria con le visite guidate di Art Nouveau week

In questa notizia si parla di: liberty - nouveau - week - scoperta

Art Nouveau week, una passeggiata sul liberty anche a Reggio Calabria - Sei pronto a immergerti in un viaggio tra eleganza e innovazione? L’Art Nouveau Week, dall’8 al 14 luglio, torna a celebrare il liberty in tutta Europa, anche a Reggio Calabria.

Una passeggiata alla scoperta del liberty fiorentino durante l'Art Nouveau Week - X Vai su X

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2025 ORE 17:30 LIGURIA: Altare "Villa Rosa. Atmosfera e decorazione Liberty" Il Museo dell'Arte Vetraria Altarese aderisce con piacere all'edizione 2025 della Art Nouveau Week, proponendo un ciclo visite guidate alla scoperta della col Vai su Facebook

Alla scoperta del Liberty in Liguria con le visite guidate di Art Nouveau week; Una passeggiata alla scoperta del liberty fiorentino durante l'Art Nouveau Week; Art Nouveau week, visita guidata nei meandri dei villini Liberty.

Art Nouveau Week. Alla scoperta delle ville e palazzi liberty veronesi - Dall’8 al 14 luglio in tutta Europa torna l’Art Nouveau Week, la settimana internazionale dedicata alla corrente culturale e artistica di inizio Novecento nelle sue più molteplici espressioni. Scrive veronasera.it