Alla Sampdoria il primo round dei playout! Curto inguaia la Salernitana

In un emozionante inizio di playout, la Sampdoria si prende la scena superando la Salernitana 2-0 nell’andata. Con le firme di Melle Meulensteen e Marco Curto, i liguri mostrano determinazione e cuore, puntando a ribaltare le sorti della stagione. Questo primo round mette in chiaro le intenzioni della squadra, che ora si prepara alla sfida di ritorno con ottimismo e grinta, decidendo il destino della salvezza in Serie B.

La Sampdoria supera la Salernitana con il punteggio di 2-0 nel match valido per l’andata dei playout di Serie B. A segno Melle Meulensteen e Marco Curto. PRIMO ROUND – La Sampdoria ospita la Salernitana nel match d’andata dei playout di Serie B. La squadra ligure, che ha potuto disporre di un’altra opportunità a causa della penalizzazione inflitta al Brescia al termine dell’annata, affronta la sfida con la mentalità giusta per sperare nella realizzazione del suo disegno. Dopo una prima fase senza occasioni concretizzate, la compagine di casa riesce infatti a portarsi in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Melle Meulensteen al 39?. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Alla Sampdoria il primo round dei playout! Curto inguaia la Salernitana

In questa notizia si parla di: sampdoria - playout - salernitana - primo

Juve Stabia-Sampdoria 0-0, pagelle: Niang si divora il goal dei playout - La Sampdoria chiude la sua avventura in Serie B con un deludente 0-0 contro la Juve Stabia, retrocedendo in Serie C per la prima volta nella sua storia.

Classifica di #SerieB rimescolata e playout tra #Sampdoria e #Salernitana Primo round al Ferraris, poi all'Arechi: si lotta per non scendere in #SerieC ? https://tinyurl.com/4xtddbwf#article__title… Vai su X

+++ SALERNITANA, IL PLAYOUT LOGORA CHI CE L'HA +++ La firma sul papocchio. La Lega B va avanti, corre verso i playout. Domenica 15 giugno alle ore 20:30 il primo atto di Sampdoria-Salernitana, domenica 20 giugno sempre in orario serale il ritorno. Vai su Facebook

Sampdoria-Salernitana 2-0, gol e highlights: Meulensteen e Curto decidono l'andata; FINALE Andata playout di B, Samp-Salernitana 2-0: gol di Meulensteen e Curto; DIRETTA: Sampdoria-Salernitana LIVE! Formazioni, risultati e aggiornamenti sul playout di Serie B.

La Sampdoria vince il primo round dei playout di Serie B: Salernitana battuta 2-0 - Venerdì 20 giugno il ritorno allo stadio Arechi di Salerno per decidere chi rimarrà nella ... Lo riporta fanpage.it