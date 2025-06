Ali Khamenei nel mirino di Israele Trump ha posto il veto sull’uccisione della guida suprema iraniana Ma Netanyahu nega | False notizie

Tensione alle stelle tra Israele e Iran: mentre Trump pone il veto sull'eliminazione di Khamenei, Netanyahu smentisce le notizie di attacchi imminenti, alimentando un clima di incertezza e confronto. La situazione si fa sempre più calda, con minacce e smentite che scuotono gli equilibri regionali. Ma cosa c'è davvero dietro questa escalation? Restate con noi per scoprire gli sviluppi più recenti e le implicazioni future.

Roma, 15 giugno 2025 - Per Israele la guida suprema dell'Iran Ali Khamenei non è intoccabile, soprattutto dopo che i missili iraniani hanno colpito obiettivi civili in territorio israeliano. Una minaccia lanciata dal capo di stato maggiore israeliano, Eyal Zamir, dal capo del Mossad, David Barnea, dai vertici dell'Idf e dal ministro della Difesa Israel Katz, che giĂ ieri dichiarava se "Khamenei continuerĂ a lanciare missili contro la popolazione israeliana, Teheran andrĂ in fiamme". Oggi un funzionario israeliano lo ha confermato al Wall Street Journal: per Tel Aviv "Il dittatore iraniano non è off limits". 🔗 Leggi su Quotidiano.net