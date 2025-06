Alessandro Palmieri | Screening maschili precoci per l’infertilità

Alessandro Palmieri ci guida attraverso l'importanza dello screening precoce per i maschi, un passo fondamentale nella lotta all'infertilità. La ricerca recente sottolinea come una corretta alimentazione possa migliorare significativamente la fertilità maschile, anche in giovane età. Durante il Congresso SIA di Trieste, esperti hanno approfondito le connessioni tra dieta e salute andrologica, aprendo nuove prospettive di intervento. Scopriamo insieme come adottare uno stile di vita che favorisca il benessere riproduttivo.

Una buona dieta può aiutare la fertilità maschile, sempre più bisognosa di un sostegno, anche in giovane età. Di quanti e quali siano i rapporti fra alimentazione e problemi andrologi, se ne è parlato al recente Congresso Sia, Società Italiana di Andrologia, svoltosi a Trieste, dove sono stati affronti i temi legati agli avanzamenti della ricerca e della medicina nel trattamento di alcune delle patologie più diffuse in ambito andrologico, con le loro ricadute psicologiche e sessuali. In particolare, si è tenuto il primo Delphi Consensus Conference dedicato proprio ad "Alimentazione e andrologia".

Come scrive msn.com: Dal varicocele alle malattie trasmesse sessualmente fino a stile di vita e inquinamento: eventuali problemi vanno affrontati molto prima dei 40 anni .