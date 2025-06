Alessandro Calanca lascia il Carpi | futuro al Cittadella in Serie D

Alessandro Calanca dice addio al Carpi, pronta una nuova sfida con il Cittadella in Serie D. Dopo quattro anni di impegno e leadership, il capitano si prepara a ripartire, portando con sé esperienza e passione. La società biancorossa valuta ora i rinnovi e le strategie future, mentre i lavori sui campi continuano a sostenere la crescita del club. Il futuro del Carpi si costruisce passo dopo passo, con entusiasmo e determinazione.

Alessandro Calanca saluta il Carpi. Come spiegato in altro servizio, il suo contratto in scadenza al 30 giugno non sarà rinnovato e dopo 4 anni l'ex capitano ripartirà dalla Cittadella in Serie D dopo il debutto fra i pro. Con Saporetti ormai fuori dai giochi, restano Rossini e Mandelli i biancorossi in scadenza con cui la società può continuare a parlare. Intanto sono settimane di grande lavoro in casa biancorossa anche sulla questione campi per il settore giovanile. Dopo il bando del Comune che ha escluso a sorpresa il Carpi, come società professionistica, nella corsa ai campi 'Dorando Pietri' e 'Frignani' di Fossoli, la dirigenza biancorossa è corsa ai ripari e sta perfezionando l'accordo con Ravarino, dove al 99% dovrebbe giocare le proprie gare interna la formazione Primavera, ma non solo.