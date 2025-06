Alessandro Bertante e il suo racconto di una società alienata

Al Circolo Nautico Sambenedettese, Alessandro Bertante ha svelato il suo ultimo romanzo, ’E tutti danzarono’, un'affascinante riflessione su una società alienata. L'evento, parte della rassegna Incontri con l’autore, ha coinvolto il pubblico in un viaggio tra narrazione e temi sociali, arricchito dagli interventi di Mimmo Minuto, Alessandra De Angelis e la presenza di Paolo Perazzoli. Il romanzo...

Al Circolo Nautico Sambenedettese, per la rassegna Incontri con l’autore, Alessandro Bertante ha presentato il suo ultimo romanzo ’E tutti danzarono’, edito da La nave di Teseo. La serata è stata organizzata da I Luoghi della Scrittura in collaborazione con il Club degli Incorreggibili Ottimisti, con l’introduzione di Mimmo Minuto e la conduzione di Alessandra De Angelis. Presente anche Paolo Perazzoli, già sindaco di San Benedetto. Il romanzo si muove tra distopia urbana, silenzio emotivo e scontro generazionale. In una Milano infuocata e alienata, un rave ipnotico si trasforma in rito collettivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it