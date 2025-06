Alessandra Mastronardi al Taormina Film Festival | Felice per gli ascolti di Doppio Gioco nonostante la messa in onda estiva Daria mi ha regalato una sicurezza che prima non avevo – Intervista

Alessandra Mastronardi, tra le protagoniste del Taormina Film Festival, si distingue non solo per il suo talento ma anche per la sua voce coraggiosa e autentica. Durante il panel “Le Donne non le Dive”, ha affrontato con sincerità temi di grande attualità e riflessione, ricordando un episodio spiacevole che ancora oggi testimonia quanto ci sia da cambiare nel mondo dello spettacolo. La sua parola, forte e sincera, continua a essere un faro di empowerment femminile.

Tra le giurate del Taormina Film Festival c’è Alessandra Mastronardi. L’attrice ha partecipato ad un panel dedicato alle donne dal titolo “ Le Donne non le Dive – IdentitĂ femminile tra Forza e Verità ” in cui ha ricordato anche un episodio spiacevole nella sua carriera: “Un produttore un giorno mi disse: sono le donne che vanno maggiormente al cinema e vogliono vedere gli uomini, per questo vengono pagati di piĂą. Penso che sia devastante, perchĂ© noi andiamo al cinema per vedere degli esempi femminili, per identificarci in donne di tutte le etĂ . PerchĂ© anche le donne 60-70 anni vedono i film e vogliono vedere storie su di loro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it