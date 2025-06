Alessandra Amoroso in tour con il pancione | Canterò fino all’ultimo La verità è che sono una privilegiata Posso stare su un palco e avere una famiglia

Alessandra Amoroso conquista il palcoscenico con il pancione, dimostrando che la passione non si ferma mai. A 39 anni, aspetta la sua prima figlia, Penelope Maria, e si sente una donna privilegiata: può vivere il sogno della musica e avere una famiglia. «È meraviglioso cantare con mia figlia, che ancora non c’è ma già c’è», confida. Una storia che ispira e celebra la bellezza di vivere ogni momento al massimo.

A 39 anni, aspetta la sua prima figlia, Penelope Maria, dal compagno Valerio Pastore, sound engineer. «È meraviglioso cantare con mia figlia, che ancora non c’è ma già c’è». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Alessandra Amoroso, in tour con il pancione: «Canterò fino all’ultimo. La verità è che sono una privilegiata. Posso stare su un palco e avere una famiglia»

In questa notizia si parla di: alessandra - amoroso - tour - pancione

Verissimo: Giovanni Allevi, Alessandra Mastronardi, Alessandra Amoroso tra gli ospiti del weekend 16-17 maggio - Questo weekend, "Verissimo" torna con ospiti straordinari, tra cui Giovanni Allevi, Alessandra Mastronardi e Alessandra Amoroso.

? La cantante in tour con il pancione fino al 7 agosto, mentre esce l'album "Io non sarei" Leggi l'articolo #AlessandraAmoroso Vai su Facebook

Alessandra Amoroso, disco nuovo, tour con il pancione e più consapevolezza: "Ah, se avessi il numero di Giorgia Meloni...". ? https://ilgiornale.it/news/mia-voce-sul-palco-i-diritti-delle-mamme-2494101.html… #Amoroso @AmorosoOF #IoNonSarei Vai su X

Alessandra Amoroso in tour col pancione: “Mi si sono ingrossate anche le corde vocali”; Alessandra Amoroso in tour col pancione: Sto in un totale stato di grazia; Alessandra Amoroso sul palco col pancione: «Mai stata così forte».

Alessandra Amoroso in tour col pancione - Periodo d'oro per Alessandra Amoros tra il nuovo album, il tour estivo e la nascita della sua primogenita alla fine dell'estate. Si legge su gazzetta.it