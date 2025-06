Aleister Black tra presente e futuro | Voglio realizzare tutto prima di ritirarmi

Aleister Black, tornato trionfante in WWE, sta vivendo un momento di grande intensità e determinazione. Con il suo sguardo rivolto al presente e al futuro, lottando per lasciare il segno prima di pensare al ritiro, ha condiviso i suoi obiettivi ambiziosi e le speranze di realizzare tutto ciò che desidera ancora. Per lui, il sogno di ogni wrestler dovrebbe essere quello di...

Aleister Black è tornato in WWE durante l’episodio di SmackDown del 25 aprile e da allora è diventato una presenza fissa nei programmi settimanali. Tuttavia, è inevitabile che prima o poi arrivi il momento di ritirarsi dal ring, e ora ha rivelato quale potrebbe essere la tempistica del suo ritiro. Parlando con Le10Sport, Aleister Black ha discusso i suoi obiettivi attuali in WWE. Ha affermato che il sogno di ogni wrestler dovrebbe essere quello di partecipare al Main Event di WrestleMania e vincere un titolo, se si vuole davvero raggiungere il massimo livello nel settore. WrestleMania, titoli e ritiro: I piani futuri di Aleister Black. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Aleister Black tra presente e futuro: “Voglio realizzare tutto prima di ritirarmi”

