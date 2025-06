Alcaraz lo sfregio all' amico Fokina? Colpo di scena al Queen' s

Tra amicizia e competizione, il mondo del tennis sa regalare emozioni sorprendenti. Carlos Alcaraz e Alejandro Davidovich Fokina, amici inseparabili, si sono trovati di fronte a un inaspettato colpo di scena: mentre Alcaraz si prepara per il prestigioso torneo di Queen’s a Londra, il suo amico celebra il matrimonio a Marbella, lasciando tutti con il fiato sospeso. La vita e lo sport, sempre pronti a sfidarsi, ci regalano storie che vanno oltre il campo.

Le beffe della vita e quelle del tennis. Carlos Alcaraz e Alejandro Davidovich Fokina sono grandi amici nella vita. Il secondo aveva invitato il fenomeno di Murcia, fresco di trionfo al Roland Garros contro Jannik Sinner, al suo matrimonio con la stilista Paloma Amatiste che si celebra a Marbella. Purtroppo per Alcaraz, però, le nozze del collega si celebrano proprio quando lui dovrà partire per Londra, dove parteciperà al Queen's, prestigioso torneo britannico antipasto di lusso di Wimbledon. E così, niente festa con gli sposini. Peraltro, in questi giorni Alcaraz è nel frullatore delle velate polemiche dei suoi detrattori, visto che dopo la vittoria a Parigi si è trasferito a Ibiza per qualche giorno di bagordi tra mare e discoteca insieme ad altri suoi amici.