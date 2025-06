Albo d’oro 24 Ore Le Mans | Ferrari vicina all’aggancio di Audi Porsche resta lontana

La Ferrari si riconferma protagonista indiscussa delle 24 Ore di Le Mans, conquistando il suo dodicesimo trionfo e rafforzando il suo leggendario patrimonio di vittorie. Dopo un’arena emozionante, la Scuderia di Maranello si avvicina sempre più alla vetta, con Audi e Porsche che restano a distanza: un duello appassionante che promette ancora grandi sorprese. La sfida tra i giganti dell’endurance continua, e tutto è pronto per il prossimo capitolo di questa epica battaglia su pista.

La Ferrari ha vinto la 24 Ore di Le Mans per la dodicesima volta nella sua storia: dopo i sigilli del 1949 (nella prima edizione dopo la lunga interruzione per il conflitto bellico), 1954, 1958 erano arrivati i sei sigilli di fila tra il 1960 e il 1965, poi una lunga assenza e il ritorno per la tripletta tra il 2023 e il 2025. La Scuderia di Maranello ha così rafforzato il terzo posto nell’albo d’oro per costruttori, portandosi a una sola lunghezza dalla Audi. La scuderia tedesca ha infatti trionfato per tredici volte tra il 2000 e il 2014, mancando il gradino piĂą alto del podio soltanto nel 2003 e nel 2009 durante tre lustri di dominio assoluto. 🔗 Leggi su Oasport.it