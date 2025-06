Albero cade in via Striscioni Passa un’auto | tragedia sfiorata

Giovedì, in via Striscioni a Osimo, un nuovo episodio di pericolo ha sconvolto la comunità: un albero, appartenente alla proprietà dell’ex Muzio Gallo, è crollato sulla strada provinciale, sfiorando una tragedia. Una signora in auto ha evitato il peggio per pochi secondi, mettendo in evidenza la gravità della situazione. È ora che le autorità, come Ast Ancona e Regione Marche, intervengano immediatamente per garantire la sicurezza di tutti.

Giovedì in via Striscioni a Osimo è stata di nuovo sfiorato la tragedia. L‘ennesimo albero dalla proprietà dell’ex Muzio Gallo è caduto sulla strada provinciale, via Striscioni appunto, e una signora con l’auto l’ha scampata per pochi secondi. Chiediamo alla Ast Ancona - Azienda Sanitaria territoriale e alla Regione Marche di intervenire immediatamente. Le segnalazioni sono già state fatte, sono naturalmente intervenuti i Vigili del Fuoco del territorio per liberare le carreggiate". Ad affermarlo è la consigliera di maggioranza Saura Casigliani. L’ex ospedale, chiuso nel 1988, era un tempo un punto di riferimento per le cure pneumologiche, ma oggi versa in condizioni di abbandono e degrado. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Albero cade in via Striscioni. Passa un’auto: tragedia sfiorata

In questa notizia si parla di: striscioni - albero - auto - tragedia

