Una tragedia sconvolgente scuote Tolentino, dove un ex marito uccide la propria ex moglie in strada, davanti agli occhi di tutti. Il video, agghiacciante e disturbante, cattura i momenti immediatamente successivi al femminicidio, portando alla luce un episodio di inaudita violenza che scuote l’intera comunità . Una storia che ci invita a riflettere sulla piaga della violenza di genere e sull’importanza di interventi tempestivi e decisivi.

Un agghiacciante video girato pochi istanti dopo il femminicidio di Gentiana Hudhra, la 45enne accoltellata a morte dall’ex marito sabato sera a Tolentino, in provincia di Macerata, documenta la drammaticitĂ della scena. L’uomo, separato dalla ex moglie da ormai tre anni, l’ha raggiunta in monopattino mentre lei andava a lavorare e l’ha uccisa a coltellate in strada davanti a tutti. Il link al video choc: attenzione immagini impressionanti Le immagini riprese dall’alto, che stanno facendo il giro del web, mostrano il corpo della donna a terra, in una pozza di sangue, mentre l’ex marito – un bracciante 55enne di origine albanese – è seduto su una panchina, immobile, con lo sguardo rivolto verso il punto dell’aggressione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Albanese uccide l’ex moglie in strada a Tolentino: il video sconvolgente fa il giro del web. Acquaroli: tragedia inaccettabile

