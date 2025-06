Alba di fuoco a Milano 7 auto incendiate in strada

Un'onda di panico ha attraversato Milano nella notte, quando sette auto parcheggiate sono state avvolte da un violento incendio in via Salemi. L'alba si è accesa con scene di caos e preoccupazione, lasciando la città intera a chiedersi cosa abbia scatenato questo inferno improvviso. Le autorità stanno indagando sulle cause, mentre i residenti temono che questa sia solo l'inizio di un episodio più inquietante.

Incendio nella nottata di domenica 15 giugno a Milano. Sette auto parcheggiate in strada hanno preso fuoco all'alba. Il rogo è avvenuto intorno alle 5 in un tratto di via Salemi, zona Comasina. Le vetture sono state avvolte dalle fiamme mentre erano in sosta in strada: a bordo non c'era. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Alba di fuoco a Milano, 7 auto incendiate in strada

In questa notizia si parla di: strada - alba - fuoco - milano

De Zerbi festeggia con gli ultras del Marsiglia fino all’alba: va in strada con un fumogeno in mano - Roberto De Zerbi ha vissuto una notte indimenticabile a Marsiglia, unendo la sua passione per il calcio ai festeggiamenti degli ultras dopo la qualificazione in Champions League.

Rapina al centro logistico di Lacchiarella, comune della provincia di Milano Una banda – almeno sei persone – ha assaltato il deposito. Per scappare a dato fuoco a camion e disseminato la strada di chiodi Vai su Facebook

Alba di fuoco a Milano, 7 auto incendiate in strada; Camion incendiati e chiodi sull'asfalto per rapinare un centro logistico: c'è stato uno scontro a fuoco; San Giuliano Milanese, tentato furto di un commando con una ruspa: 6 auto in fiamme.

Prende fuoco un appartamento a Milano: evacuati tutti i condomini

Scrive fanpage.it: I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti all'alba di oggi in un appartamento in via Lomellina dove era divampato un incendio.