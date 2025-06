Al via le operazioni di disinnesco dei due ordigni bellici trovati a Verona

Al via le operazioni di disinnesco dei due ordigni bellici trovati a Verona. Una giornata delicata quella di oggi, domenica 15 giugno 2025, segnata dal complesso intervento di disinnesco di due bombe americane risalenti alla Seconda guerra mondiale, rinvenute in città nelle scorse settimane. Gli ordigni, uno da 1.000 libbre individuato in via del Ponte, a Parona, e un altro ancora in fase di analisi, hanno mobilitato esperti e autorità per garantire la sicurezza di residenti e operatori.

