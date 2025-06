al via il festival del bosco con munari e hugo race

Il Festival del Bosco del Compitese e Monte Pisano si apre con un omaggio a Bruno Munari, il grande artista, designer e scrittore milanese che ha rivoluzionato il mondo della creatività. Tra mostre, laboratori e incontri, la giornata celebra la sua poliedrica genialità, culminando con il concerto di Hugo Race a Sant’Andrea di Compito. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dell’arte e dell’innovazione, che invita a scoprire il suo mondo affascinante e senza confini.

È dedicata a Bruno Munari la prima giornata del Festival del Bosco del Compitese e Monte Pisano, che a Pieve e Sant’Andrea di Compito si chiuderà con il concerto di Hugo Race (nella foto). Oggi in programma mostre, laboratori e dialoghi sul poliedrico e creativo artista, designer e scrittore milanese. All’inaugurazione del Festival (ore 11.30) seguirà un incontro pubblico in cui l’artista Andrea Forges Davanzati presenterà le sue opere munariane esposte nel giardino del Centro Culturale Compitese, che organizza la manifestazione con il patrocinio del Comune di Capannori e in collaborazione con decine di realtà locali e nazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it