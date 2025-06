Al via i campi scuola della protezione civile per i giovanissimi | oltre 6 mila i ragazzi coinvolti

Oltre 6.000 giovani calabresi si preparano ad affrontare le sfide della sicurezza e della solidarietà grazie ai campi scuola della Protezione Civile. La Regione Calabria conferma il suo impegno partecipando anche quest’anno alla prestigiosa iniziativa nazionale “Anch’io sono la Protezione Civile”, giunta alla sua 15esima edizione, un’occasione unica per formare i futuri custodi della nostra comunità. Un percorso che non solo educa, ma ispira i giovani a diventare protagonisti del cambiamento.

Anche quest'anno la Regione Calabria partecipa all'iniziativa nazionale "Anch'io sono la Protezione Civile", promossa dal dipartimento della protezione civile in collaborazione con Regioni, Comuni e organizzazioni di volontariato. Giunto alla sua 15esima edizione, il progetto coinvolgerà da.

