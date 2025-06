Al Tittoni filosofia e musica Sul palco arriva Rick DuFer

Al Parco Tittoni, tra filosofia e musica, prende vita una settimana ricca di emozioni e riflessioni. Dal monologo di Rick Dufer che esplora il rapporto tra saggezza antica e intelligenza artificiale, alle serate di karaoke indie italiano, il festival desiano promette di coinvolgere, stupire e far condividere momenti unici. Un evento imperdibile per chi desidera unire pensiero e divertimento in un connubio perfetto.

Un monologo sul rapporto tra saggezza, filosofi dell’antichità e intelligenza artificiale, per suggerire vie diverse nel nostro confronto quotidiano con la vita, le macchine e la tecnologia. E poi una serata in cui cantare a squarciagola le canzoni più belle della scena indie italiana, suonate da una band ma con microfono aperto in stile karaoke. Sono le serate che inaugureranno la nuova settimana del Parco Tittoni. Il festival desiano, entrato nel vivo, continua a proporre spettacoli, concerti ed eventi per tutti i gusti, dando occasioni per trascorrere in compagnia queste prime calde serate estive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al Tittoni filosofia e musica. Sul palco arriva Rick DuFer

Musica, spettacoli e dj-set: la nuova estate del Parco Tittoni

Si legge su milanotoday.it: Dal 23 maggio al 7 settembre, nel suggestivo parco Tittoni, torna la grande festa estiva con concerti, spettacoli, cabaret e nuovi spazi dedicati in particolare alla divulgazione e alla cultura.