Al Telesia for Peoples 2025 una Simultanea di Scacchi con il campione nazionale Petruccioli

Preparati a vivere un evento unico nel suo genere: al Telesia for Peoples 2025, il grande campione nazionale Petruccioli sfiderà i partecipanti in una simultanea di scacchi aperta a tutti. Un’occasione imperdibile per unire passione, strategia e divertimento, dimostrando che lo sport e la cultura sono strumenti potenti per abbattere ogni barriera. Non perdere questa straordinaria giornata dedicata all’incontro tra generazioni e culture!

Comunicato Stampa Il Festival internazionale ospiterà una spettacolare esibizione aperta a tutti, in collaborazione con il maestro telesino Pancrazio Affinito "Non è solo la musica ad unire i popoli, ma anche lo Sport che riesce ad abbattere qualsiasi muro.

