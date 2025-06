Al Petrarca oltre 520 spettatori per il nuovo viaggio in danza di Scortecci

Al Petrarca, un pubblico di oltre 520 spettatori ha assistito con entusiasmo al nuovo affascinante viaggio in danza di Scortecki. “Il primo ringraziamento è per Te Maestro Roberto Scortecki, che fortuna averti incontrato”, affermano le allieve de La Maison, che tra fatica e allegria hanno imparato passi di magia, regalando un’esibizione indimenticabile. La passione e la dedizione del maestro hanno trasformato ogni movimento in pura emozione.

