Al Campus di Forlì focus sulle ultime frontiere della ricerca linguistica inclusione e impatto sociale

al Campus di Forlì, ha acceso i riflettori sulle innovazioni più recenti nel campo della linguistica, sottolineando l’importanza di inclusione e impatto sociale. Un’occasione unica per scoprire come la ricerca linguistica possa trasformare il nostro rapporto con le comunità e promuovere un cambiamento reale. L’evento ha rafforzato l’impegno dell’ateneo nel favorire un dialogo tra teoria e praxis, dimostrando che la ricerca è il motore del progresso sociale.

Il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell'Università di Bologna ha ospitato la conferenza dottorale 'What's Research Got to Do with It? Ultime frontiere della ricerca linguistica, inclusione e impatto sociale'. L'evento, organizzato al Campus di Forlì dai dottorandi in Studi.