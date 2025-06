Al Ahly v Inter Miami | line-up statistiche e anteprima

Preparatevi a un appuntamento imperdibile: Al Ahly e Inter Miami si sfideranno sabato sera nel suggestivo Hard Rock Stadium per l’anteprima della nuova Coppa del Mondo dei Club. Un match che promette emozioni, statistiche sorprendenti e analisi approfondite delle formazioni. Con Gianni Infantino presente in tribuna, l’evento segna un capitolo storico nel panorama calcistico mondiale. Scopriamo insieme le line-up, le statistiche e tutte le anteprime di questa sfida epica.

2025-06-13 13:19:00 Breaking news: Anteprima per Al Ahly V inter Miami. Il frutto di Gianni Infantino si concretirà sabato sera in Florida mentre Al Ahly e Inter Miami aprono la versione inaugurale e ampliata della Coppa del Mondo del Club. Il presidente della FIFA Infantino si sistemerà nel suo seggio imbottito al Hard Rock Stadium e guarderà i 12 volte campioni africani affrontare la squadra MLS rovinato in modo rotto nella competizione per consentire a Lionel Messi di partecipare. Miami ha vinto lo scudo dei sostenitori della scorsa stagione per la squadra con il miglior record della stagione regolare prima di fare un’uscita rapida dai playoff. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Inter Miami-Al Ahly: dove vederla, orario e probabili formazioni - Sei pronto a vivere un emozionante scontro tra due grandi squadre al Mondiale per Club? All’Hard Rock Stadium di Miami, Inter Miami e Al Ahly si affrontano in una partita imperdibile: orario, formazioni e come seguirla in tv.

Mondiale per Club FIFA 2025, si comincia con Inter Miami – Al Ahly in diretta su Italia 1 Vai su X

Messi non punge, pari senza gol tra Al Ahly e Inter Miami nella gara inaugurale del Mondiale per club

gazzetta.it scrive: La Pulce si accende a sprazzi e sono gli egiziani ad essere più pericolosi: al 43' Trezeguet sbaglia il rigore del possibile vantaggio, parato da Ustari ...