Aiutare i ricercatori a inserirsi nell’industria.

Marco Orlandi, 62 anni, è un esempio di passione e dedizione nel campo della ricerca e dell’innovazione. La sua carriera, iniziata con studi classici, si è evoluta tra chimica e biologia, portandolo a contribuire a tematiche ambientali in Finlandia e alla nascita del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente alla Bicocca. La sua esperienza è una guida preziosa per aiutare i ricercatori a inserirsi con successo nell’industria e valorizzare il loro talento.

Marco Orlandi, 62 anni, prorettore vicario e alla Ricerca, ha cominciato il suo percorso al liceo classico, per approdare alla concretezza della chimica, unita alla biologia. L'esperienza di ricerca in Finlandia, per occuparsi di tematiche ambientali che negli anni Novanta non erano "così di moda", come la parola " sostenibilità ". La svolta nella neonata Bicocca, col dipartimento di Scienze dell'ambiente e della terra. Vicedirettore dal 2007, direttore dal 2012, delegato alla sostenibilità nella precedente governance - è stato anche delegato al Welfare e alle relazioni sindacali - prorettore e aspirante rettore.