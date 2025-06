Agrate Brianza la colonia felina sotto attacco | Ci sommergono di rifiuti

sta a cuore il benessere di questi felini e continua a danneggiare la colonia con atti di vandalismo e abbandoni. È fondamentale unirsi per proteggere questi animali innocenti e preservare il loro ambiente, affinché possano vivere in sicurezza e tranquillità . Solo attraverso il sostegno della comunità possiamo fare la differenza e garantire un futuro dignitoso ai nostri mici di Agrate Brianza.

Atti di vandalismo e abbandoni sono fenomeni ormai frequenti per la colonia felina di via Archimede, situata ad Agrate Brianza e curata da Milena Rosellini con l’aiuto di diversi cittadini volontari. Si tratta di una colonia composta da circa 8 gatti, censiti e sterilizzati. I mici vivono in un’area pulita, la loro salute viene quotidianamente monitorata e ciascuno di loro viene accudito e nutrito con costanza. Purtroppo però, c’è chi non rispetta la dedizione di Milena e degli altri volontari che si impegnano per il buon funzionamento della colonia. "Ogni settimana, in media, troviamo spazzatura di ogni genere, da pneumatici a batterie di automobili esauste, da vestiti a imballaggi vari, da servizi di piatti rotti fino a tavolette di gabinetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it