Aggressione israeliana all' Iran | un ostacolo ai negoziati nucleari con gli USA

L'escalation delle tensioni tra Israele e Iran minaccia di compromettere i delicati negoziati nucleari con gli Stati Uniti, un passo che potrebbe avere ripercussioni globali. Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi denuncia attacchi israeliani volti a sabotare ogni possibilit√† di accordo, accusando gli Stati Uniti di complicit√†. In un contesto cos√¨ complesso, la pace sembra ancora pi√Ļ lontana, lasciando il mondo in attesa di una svolta che possa riportare stabilit√† e dialogo.

"L'aggressione del regime israeliano all'Iran nel bel mezzo dei colloqui con gli Stati Uniti indica l'opposizione del regime a qualsiasi negoziato, come ha fatto negli ultimi anni". Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, aggiungendo che gli attacchi israeliani mirano a "far fallire i negoziati. e la complicit√† degli Usa con Israele √® deplorevole". "√ą chiaro che il regime israeliano non vuole alcun accordo sulla questione nucleare. Non vuole negoziati e non cerca la diplomazia ", ha ribadito il capo della diplomazia iraniana parlando di un "tentativo di minare la diplomazia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net