Aggredisce la compagna e prende a calci l' auto nella vettura c' erano anche tre minori

Una notte di tensione a Scampia, dove un uomo di 47 anni, noto alle forze dell'ordine, ha aggredito la compagna e danneggiato l’auto con tre minori presenti. La Polizia di Stato, intervenuta prontamente, ha arrestato il soggetto per maltrattamenti in famiglia. Un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza di intervenire tempestivamente per proteggere le vittime e garantire la sicurezza nelle nostre comunità.

Questa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne napoletano, con precedenti di polizia, per maltrattamenti in famiglia. Nello specifico, gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Aggredisce la compagna e prende a calci l'auto, nella vettura c'erano anche tre minori

