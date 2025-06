Agenti indagati per conflitto a fuoco dopo morte carabiniere Siap | Paghiamo sempre il prezzo più alto

In un momento di grande tensione, i due agenti tarantini coinvolti nel conflitto a fuoco in cui ha perso la vita il brigadiere capo Carlo Legrottaglie si trovano sotto indagine. Giuseppe Tiani, Segretario Generale del Siap, esprime la sua ferma posizione sulla questione, evidenziando come spesso si paghi un prezzo alto per aver scelto di mettere la sicurezza dei cittadini davanti a ogni altra cosa. La vicenda solleva interrogativi e richiama l’attenzione sulla difficile realtà degli agenti in servizio.

Riceviamo a pubblichiamo una nota di Giuseppe Tiani Segretario Generale del Siap sull'indadine a carico dei due poliziotti tarantini che hanno ingaggiato un conflitto a fuoco contro uno dei malviventi che giovedì scorso ha ucciso il brigadiere capo Carlo Legrottaglie durante un conflitto a fuoco. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Agenti indagati per conflitto a fuoco dopo morte carabiniere, Siap: "Paghiamo sempre il prezzo più alto"

In questa notizia si parla di: conflitto - fuoco - siap - agenti

Rapina a Lacchiarella: guardie giurate sventano assalto con conflitto a fuoco - A Lacchiarella, la sicurezza torna protagonista: un gruppo di guardie giurate ha affrontato coraggiosamente una banda di quindici rapinatori in un conflitto a fuoco.

Il 231º corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato avrà inizio entro la metà del mese di luglio 2025. Il corso avrà la durata complessiva di 10 mesi di cui 6 residenziali presso i Centri di formazione. Al termine della fase residenziale, gli Agenti in Vai su Facebook

Agenti indagati per conflitto a fuoco dopo morte carabiniere, Siap: Paghiamo sempre il prezzo più alto; Grottaglie, agenti indagati: Siap, “Paghiamo sempre il prezzo più alto”; Agenti indagati Siap 'paghiamo sempre il prezzo piu' alto' Tiani 'legge senz'anima non e' una legge degna di democrazia.

Conflitto a fuoco fra Polizia e presunti rapinatori, un morto - provinciale nel territorio di Cesinali e all'alt degli agenti hanno risposto sparando. Scrive rainews.it