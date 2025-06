Agenti indagati per aver sparato ai killer di Legrottaglie l'avvocato | Rimborso spese legali non è scontato

In un contesto di scontro tra giustizia e burocrazia, si solleva il paradosso dei rimborsi legali per agenti indagati in operazioni delicate. L'avvocato Giorgio Carta denuncia che, una volta chiusa l'indagine, potrebbe non essere garantito un rimborso completo o scontato, a causa delle tariffe giudicate troppo alte. Un dilemma tutto italiano che rischia di mettere in discussione i diritti degli agenti coinvolti. Continua a leggere.

"Quando l'indagine si chiude, si apre un paradosso tutto italiano: il rimborso delle spese legali sostenute dall’agente potrebbe essere non scontato nĂ© integrale perchĂ© sono giudicate eccessive perfino le tariffe medie" ha dichiarato l'avvocato Giorgio Carta, uno dei legali dei poliziotti indagati dalla procura di Taranto dopo aver ucciso l’uomo che era in fuga dopo l’omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Carlo Legrottaglie, i poliziotti indagati e il nodo del rimborso delle spese legali: «Non è scontato». Cosa succede ora - La vicenda che coinvolge Carlo Legrottaglie, il carabiniere tragicamente scomparso, continua a scuotere l’opinione pubblica.

Indagati per omicidio colposo i due agenti che hanno ucciso Michele Mastropietro durante il conflitto a fuoco seguito all’omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie. Il sindacato Sap protesta: “Rischiano un processo per aver fatto il loro dovere”. Dure critiche anc Vai su Facebook

Nello stesso giorno in cui piangiamo la morte del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ci troviamo a esprimere solidarietà ai poliziotti che hanno fermato i due rapinatori e assassini, uccidendone uno e arrestandone l'altro. Solidarietà perché sono indagati per o Vai su X

