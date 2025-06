Affitta una casa inesistente | la truffatrice denunciata è una donna di Como

In un caso che ha dell'incredibile, una donna di Como è stata denunciata per aver truffato un cittadino straniero di origini marocchine, ottenendo 4500 euro per un appartamento inesistente. La vittima, attratta da un annuncio, aveva già immaginato di trasferirsi nel nuovo alloggio quando si è trovata coinvolta in una macchinazione ben congegnata. La vicenda ci ricorda che, nel mondo digitale, la prudenza non è mai troppa.

Brescia, 15 giugno 2025 – Una donna di Como è stata denunciata per truffa dopo aver ottenuto 4500 euro per l' affitto di un appartamento inesistente. Vittima un cittadino straniero di origini marocchine che a Montichiari, nel Bresciano, aveva visto l'annuncio immobiliare di un'abitazione in affitto e contattato il numero indicato. Al telefono una donna gli ha prima inviato dei documenti e poi chiesto di versare su una carta prepagata 4500 euro come caparra per l'affitto di una casa però inesistente. La vittima ha così denunciato la truffa ai carabinieri che sono riusciti a risalire ad una donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Affitta una casa inesistente: la truffatrice (denunciata) è una donna di Como

