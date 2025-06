AEW | Beast Mortos ha passato gli esami tra pochi mesi sarà avvocato

Beast Mortos, noto anche come Black Taurus in AEW, sta per compiere un sorprendente passo avanti: tra pochi mesi diventerà ufficialmente avvocato. Dopo aver superato gli esami di legge, il luchador ha condiviso con orgoglio sui social la sua incredibile conquista, lasciando a tutti senza parole. La sua storia dimostra che con determinazione e passione, anche i sogni più ambiziosi possono diventare realtà. Se vuoi scoprire come ha fatto, continua a leggere.

Con gran stupore di molti, Beast Mortos diventerà un avvocato. Noto per la sua presenza stabile in AEW, anche con il vecchio nome di Black Taurus, il luchador ha recentemente annunciato di aver superato l’esame di legge e di diventare avvocato in pochi mesi. In un post sui social media, ha condiviso i suoi risultati accademici, con una didascalia. officially in a few months I will be a lawyer,If you don't want to pay your ex-wife a divorce settlement, call me. I'm still learning to speak, but I can help you, rawwwwwwwrrrrrrr. pic.twitter.comVaDJHfeWuc — the beast mortos (@BeastMortos) June 14, 2025 “Ufficialmente tra pochi mesi sarò un avvocato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net