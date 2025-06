ADL scatenato scende in campo per portare Lookman a Napoli

Il mercato del Napoli si infiamma: ADL scatenato scende in campo per mettere a segno il colpo Lookman, con De Laurentiis che tratta direttamente con Percassi. Dopo aver puntato De Bruyne, la dirigenza azzurra sembra decisa a non fermarsi e punta a rinforzare ulteriormente la rosa. La corsa al talento inglese promette di tenere alta la suspense fino all’ultimo, mantenendo tutti con il fiato sospeso.

Napoli, pronto un tentativo per Lookman! La cifra chiesta dall’Atalanta - Il Napoli prepara un tentativo deciso per l'acquisto di Ademola Lookman dall'Atalanta, pronta a offrire la cifra richiesta dai nerazzurri.

