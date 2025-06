Adesso è ufficiale Gattuso nuovo ct della Nazionale Gravina | Simbolo azzurro

Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, un incarico che segna una svolta importante per il calcio azzurro. Con la sua passione e determinazione, l’ex centrocampista del Milan si prepara ad affrontare la grande sfida sulla scena internazionale. La presentazione è prevista per giovedì 19 giugno a Roma, lasciando intuire che un nuovo capitolo sta per cominciare. La speranza di tutti è che Gattuso possa riportare l’Italia ai vertici del calcio mondiale.

(Adnkronos) – Gennaro Gattuso è il nuovo ct della Nazionale. Lo ha comunicato la Figc in una nota ufficiale, spiegando di "aver conferito l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana" all'ex centrocampista del Milan. L’allenatore calabrese sarà presentato giovedì 19 giugno alle 11, all’Hotel Parco dei Principi a Roma. Per lui, subito la grande sfida . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Adesso è ufficiale, Gattuso nuovo ct della Nazionale. Gravina: “Simbolo azzurro”

