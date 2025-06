Addio a Corrado Canfora ex procuratore di Novara | sarà sepolto a Volturara Appula

Con profonda tristezza, salutiamo Corrado Canfora, stimato ex procuratore di Novara e figura di spicco nel contrasto alla criminalità organizzata. Originario di Volturara Appula, ha dedicato la sua vita alla giustizia, lasciando un'impronta indelebile nel nostro territorio. La sua scomparsa all’età di 84 anni, avvenuta all'Ospedale Maggiore di Novara, rappresenta una perdita grande per tutta la comunità. La sua memoria vivrà nei cuori di chi crede nella legalità e nella lotta per un futuro migliore.

Si è spento all'età di 84 anni, all'Ospedale Maggiore di Novara, Corrado Canfora, già sostituto procuratore della Repubblica di Novara, poi pretore dirigente e a fine carriera procuratore a Vercelli. Originario di Volturara Appula, nel Foggiano, si è occupato di criminalità organizzata. Tra i. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Addio a Corrado Canfora, ex procuratore di Novara: sarà sepolto a Volturara Appula

