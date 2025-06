addetti interinali congelati sindacati pronti allo sciopero

Le tensioni tra sindacati e istituzioni rischiano di paralizzare nuovamente il settore dell’intermediazione lavorativa, con addetti interinali congelati e possibili scioperi all’orizzonte. Dopo aver accelerato le pratiche di sanatoria e permessi di soggiorno, ora il futuro dei lavoratori interinali nei servizi pubblici è incerto. La partita si gioca tra esigenze di efficienza e tutela dei diritti: come evolverà questa delicata situazione?

Di nuovo nubi all’orizzonte per il lavoro di Prefetture e Questure, che, dal 2023, ha visto il coinvolgimento di lavoratori interinali, grazie ai quali si sono potuti accelerare i tempi per sanatorie e permessi di soggiorno. Ora, si rischia un nuovo blocco. Le agenzie per il lavoro Adecco e Randstad, che avevano vinto il bando per l’assunzione di interinali da inserire negli Uffici Immigrazione delle Questure e presso le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale, hanno portato al Tar la proroga tecnica di 9 mesi che il Ministero dell’Interno ha predisposto, in attesa di individuare un nuovo fornitore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it