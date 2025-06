Adda 17enne si tuffa nel fiume e non riemerge | ricerche in corso

Un giovane di appena 17 anni è scomparso nelle acque dell’Adda a Cassano d’Adda, mentre si tuffava nel fiume. Le ricerche dei vigili del fuoco sono in corso senza sosta, sperando di rintracciarlo e portare a termine questa difficile operazione di salvataggio. L’intera comunità resta in attesa di notizie, pregando affinché il ragazzo possa essere ritrovato sano e salvo.

