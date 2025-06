Acuì | vibrazioni consapevoli sul Monte Serra

Scopri ACUI, un viaggio sensoriale tra suoni e natura sul Monte Serra. Un’esperienza immersiva che unisce cammino consapevole, vibrazioni sonore e il silenzio rigenerante del bosco. Sei pronto a lasciarti trasportare da melodie naturali e riscoprire il contatto con te stesso? Unisciti a noi e scopri come i suoni possano diventare un ponte tra corpo, mente e natura, portando equilibrio e armonia nella tua vita.

COS’È ACUI'? Un'esperienza immersiva tra suoni, natura e corpo. I partecipanti faranno insieme un breve tratto camminando a piedi per entrare in un angolo silenzioso del bosco. Lì, 4 musicisti disposti in diversi punti tra gli alberi suoneranno strumenti acustici (corde, fiati, percussioni). 🔗 Leggi su Pisatoday.it