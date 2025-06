Acque Veronesi lavori sulla rete idrica pronti a partire in lungadige San Giorgio

Acque Veronesi annuncia i lavori sulla rete idrica di Lungadige San Giorgio, parte integrante del progetto DRIVer per la digitalizzazione della rete. Da lunedì 16 giugno e per cinque giorni, si prevede l’istituzione del senso unico alternato e il divieto di sosta, garantendo interventi che miglioreranno l’efficienza e la qualità del servizio. Un passo importante per una Verona più moderna e sostenibile.

Procedono gli interventi del progetto DRIVer (Digitalizzazione Rete Idrica Verona) a cura di Acque Veronesi. Da lunedì 16 giugno e per una durata di 5 giorni, in lungadige San Giorgio saranno istituiti il senso unico alternato ed il divieto di sosta. Nell’ambito del piano di interventi di. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Acque Veronesi, lavori sulla rete idrica pronti a partire in lungadige San Giorgio

