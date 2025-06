Acquaroli e la crescita | Sostegno alle imprese per restare competitivi

In un contesto di sfide economiche e competizione politica, la crescita delle imprese rimane al centro dell’attenzione. A Pesaro, durante l’assemblea annuale della Cna provinciale, si è delineato un quadro interessante: mentre Ricci si dirigeva verso Urbino, Acquaroli si concentrava sul sostegno alle aziende per rimanere competitivi. Un evento che potrebbe sembrare semplice, ma nasconde riflessioni profonde sul futuro economico e politico della regione.

Stando alla scaletta degli interventi si potevano anche incrociare Francesco Acquaroli e Matteo Ricci e cioè i due competitor per le prossime elezioni regionali. Il primo per il centrodestra ed il secondo per il centrosinistra. Poteva accadere ma non è accaduto ieri mattina a Pesaro per l'assemblea annuale della Cna provinciale. Uno è uscito, e cioè Matteo Ricci, intorno alle 10,30 per raggiungere Urbino, mentre il presidente della Regione Francesco Acquaroli è atterrato a Pesaro con una forte ritardo annunciando al telefono ai consiglieri del centrodestra "che stava volando in autostrada". Un palcoscenico tutto economico ieri mattina Pesaro per l'assemblea della Cna provinciale e Francesco Acquaroli, prendendo il microfono ha subito detto: "Le istituzioni devono mettersi in gioco accanto al mondo delle imprese per cercare di scegliere quelle che possono essere le strategie condivisibili e metterle in campo.