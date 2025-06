Account Twitter dell’Udinese Calcio hackerato | promossa una criptovaluta con meme

Una mattina da incubo per i tifosi dell’Udinese Calcio: il loro account Twitter ufficiale (@Udinese_1896) è stato hackerato, promuovendo una criptovaluta attraverso un meme con Pepe the Frog. Sconcerto e incredulità tra i supporter, mentre la rete si interroga su questa surreale vicenda. Un episodio che mette in discussione la sicurezza dei social e la credibilità del brand… e ora ci chiediamo: come si risolverà questa crisi digitale?

Sconcerto tra i tifosi per un post surreale con Pepe the Frog e una criptovaluta Mattinata surreale per i tifosi dell'Udinese Calcio: l'account Twitter ufficiale del club (@Udinese1896) ha pubblicato un messaggio a dir poco inaspettato, annunciando il lancio di una presunta criptovaluta ufficiale del club. Il tweet include anche un'immagine del meme Pepe the

In questa notizia si parla di: account - twitter - udinese - calcio

