Accomando non ha dubbi | Calhanoglu? Ecco per quale cifra può partire

Accomando, il giornalista ha parlato delle voci di mercato su Hakan Calhanoglu: le sue parole. Numerose indiscrezioni confermano l’interesse concreto del Galatasaray per Hakan Calhanoglu. Nelle prossime ore, il club turco avrà un incontro con l’agente del calciatore, Gordon Stipic, per valutare la possibilità di un possibile trasferimento all ‘Inter. LE PAROLE DI ORAZIO CCOMANDO – «N uovo tentativo del Galatasaray per Calhanoglu. Come anticipato in queste settimane, il turco ha ricevuto delle offerte dal Gala, finora insufficienti per l’Inter. Per i nerazzurri può partire per una cifra vicina ai 40M. 🔗 Leggi su Internews24.com