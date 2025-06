Accoltellato dalla moglie uomo in fin di vita

La donna avrebbe aggredito il marito con un coltello da cucina. L'uomo ha riportato lesioni all'addome, alla schiena, alle braccia e alle gambe.

