Accoltella l' ex moglie in piazza poi infierisce sul corpo e si siede su una panchina pronunciando parole raccapriccianti

Una scena di orrore ha sconvolto la tranquilla Tolentino, nel Maceratese, dove un gesto estremo e violento si è consumato in piazza, davanti agli sguardi sgomenti dei passanti. L’episodio, avvenuto sabato sera, ha lasciato tutti senza parole, mettendo in luce la crudeltà di un gesto che rimarrà impresso nella memoria di chi ha assistito a quella terribile tragedia. La comunità si chiede come sia stato possibile arrivare a tanto.

Ha ucciso la ex moglie accoltellandola al collo e alle spalle poi, non contento, ha preso ripetutamente il corpo a calci. Una scena dell'orrore quella che si è mostrata ai passanti poco prima delle 20 di ieri, sabato 14 giugno, a Tolentino, nel Maceratese, dove - vicino a un parco pubblico. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Accoltella l'ex moglie in piazza, poi infierisce sul corpo e si siede su una panchina pronunciando parole raccapriccianti

In questa notizia si parla di: moglie - accoltella - piazza - infierisce

Strage in famiglia, accoltella moglie e figli di 16 e 18 anni poi si toglie la vita - Un tragico evento ha scosso una comunità intera, mettendo in luce le complessità dei disturbi mentali.

Accoltella l'ex moglie in piazza, poi infierisce sul corpo e si siede su una panchina pronunciando parole raccapriccianti.

Accoltella la moglie e scappa, si schianta contro un camion e muore - Una doppia tragedia che stamattina ha scioccato un intero paese, San Secondo Parmense. Secondo msn.com