Abusi negli spogliatoi di una piscina a Perugia la denuncia di un minorenne | Mi hanno violentato Indaga la procura 

Un grave episodio scuote Perugia: un minorenne ha denunciato abusi negli spogliatoi di una piscina, portando le autorità ad aprire un’indagine. La procura sta lavorando con la massima riservatezza per fare chiarezza su quanto accaduto e garantire giustizia. La comunità è in attesa di sviluppi, mentre le autorità si impegnano a proteggere i più vulnerabili. Restiamo aggiornati su questa delicata vicenda.

Un ragazzo minorenne ha denunciato di aver subito abusi all’interno degli spogliatoi di una piscina a Perugia. L’episodio sarebbe avvenuto venerdì scorso, e ora la procura del capoluogo umbro ha aperto un’indagine per fare piena luce sull’accaduto. Secondo le prime informazioni, il fascicolo aperto non contiene ancora il nome di un sospettato, poiché le informazioni raccolte sarebbero troppo vaghe. Massima la riservatezza da parte degli inquirenti, sia per la natura delicata del caso sia per garantire la tutela e la privacy del minore coinvolto. La ricostruzione dell’aggressione. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe uscito dagli spogliatoi in evidente stato di shock, trovando immediato supporto da parte degli amici e del personale della struttura, che ha immediatamente allertato i soccorsi. 🔗 Leggi su Open.online