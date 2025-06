Abruzzo accordo per la tutela psico-fisica dei minori nei servizi della giustizia minorile

L'Abruzzo rafforza il suo impegno a tutela dei minori con un nuovo accordo tra Regione e Centro per la Giustizia Minorile, volto a garantire un supporto psico-fisico completo e integrato. Questa collaborazione strategica mira a creare un ambiente più sicuro e attento alle esigenze dei giovani assistiti dai servizi minorili, offrendo loro opportunità di reinserimento e crescita. È un passo importante verso una giustizia minorile più umana e sostenibile, perché ogni minore merita attenzione e rispetto.

La Regione Abruzzo e il Centro per la giustizia minorile per Lazio, Abruzzo e Molise hanno siglato un accordo finalizzato a garantire la tutela psico-fisica dei minori e dei giovani adulti assistiti dai Servizi minorili della Giustizia in Abruzzo. L'intesa riguarda sia chi è privato o limitato.

