AAA comfort cersasi le snekaer d' estate si indossano Ma così

Se pensavate che le sneaker fossero un caposaldo solo per il casual, vi sbagliate di grosso! La moda estate 2025 sfata ogni stereotipo, dimostrando che le sneakers sono il perfetto connubio tra comfort e stile anche in occasioni più eleganti. Abbinatele a un abito leggero, a una minigonna o a pantaloni di raso: il risultato sarà sorprendente. Scopri i 5 colori must-have che domineranno la stagione e lasciati conquistare da questa rivoluzione stilistica!

C hi ha detto che le sneaker non si possano indossare anche in estate? Forse chi non ha mai provato ad abbinarle a un abito leggero, a un pantalone in raso o a una minigonna plissé. La moda Estate 2025 dà il via libera definitivo: le sneaker estive 2025 più comode dell’universo si indossano ovunque, con tutto. Anche con eleganza. Primavera-Estate 2025. Ecco i 5 colori che detteranno le tendenze X Si possono mettere con un vestito, anche di sera. Sono perfette con i pantaloni, ma anche con gonne e shorts. Oggi, più che mai, la domanda giusta non è se, ma come indossarle. Ecco cinque idee outfit che rispondono alle domande di stile più frequenti a riguardo. 🔗 Leggi su Iodonna.it