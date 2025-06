A22 Provincia Comune e Camera di Commercio di Verona confermano i candidati per il CdA

La provincia di Verona, insieme al Comune e alla Camera di Commercio, ha ufficialmente confermato i candidati per il nuovo Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero. Con una quota complessiva del 12,7%, questi rappresentanti locali sono pronti a influenzare le future decisioni strategiche della società autostradale, rafforzando il ruolo della regione nel settore delle infrastrutture. La loro nomina segna un passo importante verso un rinnovamento che potrebbe incidere significativamente sul futuro della rete autostradale alpina.

La Provincia, il Comune e la Camera di Commercio di Verona hanno indicato i nomi dei nuovi amministratori candidati in vista della prossima nomina del CdA di Autostrada del Brennero. I tre soci veronesi, che detengono complessivamente il 12,7% delle quote della societ√† autostradale, hanno. 🔗 Leggi su Veronasera.it ¬© Veronasera.it - A22. Provincia, Comune e Camera di Commercio di Verona confermano i candidati per il CdA

In questa notizia si parla di: provincia - comune - camera - commercio

Ornago vieta i palloncini in volo: è il terzo Comune in provincia a dire stop - Il comune di Ornago fa un passo importante verso la tutela ambientale, diventando il terzo comune della provincia di Monza-Brianza a vietare il rilascio di palloncini in volo.

Capanne sotto le Stelle Torna la festa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa ed il Centro Commerciale Naturale di Capanne con il patrocinio del Comune di Montopoli Valdarno, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord- Vai su Facebook

A22. Provincia, Comune e Camera di Commercio di Verona confermano i candidati per il CdA; Osservatorio della filiera turistica: protocollo tra Comune, Camera di Commercio e Fondazione Monte dei Paschi; Cicloturismo: il territorio pisano al centro del dibattito con un convegno alla Camera di Commercio.

A22. Provincia, Comune e Camera di Commercio di Verona confermano i candidati per il CdA

veronasera.it scrive: I tre soci veronesi, che detengono il 12,7% delle quote della società autostradale, hanno confermato gli Amministratori uscenti Alessandro Montagnoli e Alessia Rotta ...