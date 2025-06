A Working Man ha una scena post credits?

A Working Man, il nuovo film d’azione del 2025 con Jason Statham, si distingue non solo per l’intensità delle scene, ma anche per la sua scena post-crediti che lascia intendere possibili sviluppi futuri. In questa pellicola, Statham interpreta Levon Cade, un ex militare coinvolto in un pericoloso salvataggio. Ma la vera domanda è: ci sarà una scena post-crediti che anticipa un nuovo franchise? Scopriamolo insieme!

A Working Man è un nuovo potenziale franchise per Jason Statham, e questo potrebbe portare a ipotizzare che ci sarà una scena post-crediti che anticipa altri film. Il film d’azione del 2025 vede Statham nei panni di Levon Cade, un ex militare che ora lavora come operaio edile nel tentativo di vivere una vita più semplice. Viene risucchiato nel pericolo per salvare una ragazza rapita e combattere contro chiunque gli sbarri la strada. Il cast di A Working Man include Michael Peña, David Harbour e altri attori che affiancano Levon Cade interpretato da Statham. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: working - scena - post - credits

L'attore aveva debuttato nei panni del personaggio mitologico nel MCU nella scena post-credits inserita alla fine di Thor: Love and Thunder Vai su Facebook

Thunderbolts, la scena post-credits è davvero collegata a I fantastici 4? Kevin Feige lancia la bomba - X Vai su X

Dragon Trainer, il live action ha una o più scene post-credits?; Mission: Impossible - The Final Reckoning, ecco perché la scena post credits è stata tagliata; I Peccatori: parliamo un po’ delle scene post-credits, con spiegazione incorporata.

Dragon Trainer, il live action ha una o più scene post-credits? - Dragon Trainer è di nuovo al cinema con un adattamento live action: il film dispone di una o più scene post- Lo riporta comingsoon.it