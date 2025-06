a torino il professore di diritto rivoluzionario

A Torino, il professore di diritto rivoluziona l’aula con un metodo innovativo che combina musica, festa e creatività, trasformando l’apprendimento in un’esperienza coinvolgente. Franco Gaboardi, docente all’Università di Torino, ha scoperto che inserire elementi divertenti e interattivi riduce drasticamente le bocciature, dimostrando che un approccio didattico originale può fare la differenza. Una rivoluzione educativa che sta già catturando l’attenzione di studenti e colleghi, e forse… può ispirare anche altri insegnanti.

"Da quando ho iniziato a mettere la musica in classe e a far divertire i miei studenti, la percentuale di bocciati è drasticamente calata. Serve un metodo didattico nuovo". Racconta così Franco Gaboardi, 63 anni, docente di diritto al dipartimento di Economia dell'Università di Torino l'approccio della sua materia con gli studenti del campus Luigi Einaudi. Canzoni, piccole feste, video di trapper e un modo di insegnare del tutto diverso: Tgcom24 entra in aula a seguire una sua lezione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it